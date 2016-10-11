Под Красноярском улетел в кювет рейсовый автобус с пассажирами

В сети появилось видео от очевидцев ДТП, в котором пострадали 10 пассажиров.

Сегодня утром, 7 ноября, в Рыбинском районе Красноярского края на трассе З-255 рейсовый автобус, в котором было 34 пассажира, улетел в кювет.

Сообщается, что автобус вылетел с трассы на заснеженном участке дороги в кювет, а затем перевернулся на бок. Автобус следовал рейсом из Решоты в Красноярск. 10 пассажирам потребовалась медицинская помощь. Шести человекам потребовалась госпитализация, остальным помощь была оказана на месте. Сотрудники ГИБДД организовали автобус для обогрева остальных пассажиров.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Фото и видео: ВК, ЧП Красноярск