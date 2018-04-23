Под Красноярском полыхает деревообрабатывающий завод

В сети появилось видео крупного пожара в Кодинске Красноярского края. Спасатели готовят авиатехнику для тушения пожара.

Сегодня днем, 23 апреля, под Красноярском вспыхнуло деревообрабатывающее предприятие "Кодок".

В 12 часов 20 минут по местному времени на единый диспетчерский пульт поступило сообщение о пожаре в Кежемском районе в 16 километрах от города Кодинск на площади 300 квадратных метров.

Спасателям на данный момент не удается справиться с огнем. Солнечная погода и очень сильный ветер мешает огнеборцам, раздувая пламя. По состоянию на 14 часов 21 минуту (местн. время) площадь пожара составляет 1000 квадратных метра. В МЧС сообщили, что к вылету готовится вертолет МИ-8, Бе-200 КАСЦ. На ликвидации пожара на данный момент задействовано 44 человека и 11 единиц спецтехники.

Местные жители сообщают, что предприятие уже полностью выгорело, а огонь распространяется дальше.

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