Под Красноярском из колонии поселения сбежал убийца

Во время вечерней проверки администрация колонии-поселения не обнаружила 25-летнего осужденного за убийство.

Накануне вечером, 15 октября, из колонии-поселения под Красноярском сбежал 25-летний осужденный за убийство.

25-летний Юрий Брысев отбывающий наказание в колонии поселении за убийство и угон автомобиля группой лиц по предварительному сговору не появился на вечерней проверке. Сообщается, что осужденные в данной колонии от подъема до отбоя свободно перемещаются по колонии.

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски беглеца. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят помочь.

Фото: 24.fsin.su