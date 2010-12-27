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Под Красноярском из колонии поселения сбежал убийца
Сегодня, 10:46
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MShaffter

Под Красноярском из колонии поселения сбежал убийца

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Во время вечерней проверки администрация колонии-поселения не обнаружила 25-летнего осужденного за убийство.

Накануне вечером, 15 октября, из колонии-поселения под Красноярском сбежал 25-летний осужденный за убийство.

25-летний Юрий Брысев отбывающий наказание в колонии поселении за убийство и угон автомобиля группой лиц по предварительному сговору не появился на вечерней проверке. Сообщается, что осужденные в данной колонии от подъема до отбоя свободно перемещаются по колонии. 

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски беглеца. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят помочь.

Фото: 24.fsin.su

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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