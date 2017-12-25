Под Красноярском "Приору" закрутило на трассе и вынесло под грузовик

В сети появилось видео с места ДТП от очевидца.

Сегодня утром, 25 декабря, на трассе под Канском Красноярского края произошло серьезное ДТП с участием "Лады Приоры".

Сообщается, что 24-летний водитель "Приоры" на заснеженной и скользкой дороге не справился с управлением, и автомобиль пошел в занос. Авто вынесло под грузовик, а затем влетело в ограждение, попутно задев "Хонду". В результате ДТП "Приора" получила сильные механические повреждения. Водитель "Приоры" и один из пассажиров с травмами различной тяжести были доставлены в больницу. Еще один пассажир и водители грузовика и "Хонды" серьезных травм не получили.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

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