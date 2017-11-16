Под Краснодаром в жутком ДТП погибли 4 молодых человека

В сети появились фотографии с места смертельной аварии в Тихорецком районе Краснодарского края.

Сегодня ночью, 16 ноября, под Краснодаром в Тихорецком районе произошло жуткое смертельное ДТП, в котором погибли 4 молодых парня.

Трагедия произошла около 1 часа ночи в станице Рождественской. Водитель 1988 года рождения выехал на полосу встречного движения, где врезался лоб в лоб в КАМАЗ. Удар был настолько сильным, что "Ауди" полностью искорежило. Все четверо, кто был на момент аварии в легковушки, погибли на месте трагедии до приезда спасателей. Кроме водителя, в салоне авто были три пассажира: 29, 28 и 25 лет. Все четверо жители Павловского района. О судьбе водителя грузовика не сообщается.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, ЧП Краснодар • ДТП • Аварии • Происшествия, ЧП.Новости.Краснодара.Края