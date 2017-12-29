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В Ивановской области в ДТП с двумя "Газелями" серьезно пострадал водитель

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Появились подробности аварии в Лежневском районе Ивановской области

 Серьезная авария произошла накануне, 29 декабря, в Лежневском районе.

Приблизительно в 17 часов 40 минут автомобиль "Газель Некст" с прицепом врезался в другую "Газель", которая съехала на обочину. В результате столкновения обе машины оказались в кювете.

Как выяснилось, водитель второй "Газели" съехал на обочину из-за поломки и ,по его словам, еще не успел включить габариты и выставить знаки. В результате аварии серьезные травмы, перелом и сотрясение мозга, получил водитель "автопоезда". Водитель 1982 года рождения, житель села Чернцы Леждневского района.

Видео: Piter.TV

Фото: МВД по Ивановской области

Теги: дтп , жесть , иваново , новости регионов
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости России

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