Под Иваново у "Газели" оторвало кабину после столкновения с автобусом

Накануне вечером, 1 ноября, на трассе Тейково - Иваново столкнулись пассажирский автобус "ПАЗ" и грузовая "Газель".
Авария произошла примерно в половине восьмого вечера возле поворота на деревню Пелгусово. По словам очевидцев от удара у "Газели" оторвало кабину. Автобус также получил серьезные механические повреждения. В этой аварии пострадали оба водителя. Местные жители сообщают, что в этом месте из-за снега плохое дорожное покрытие и автомобили заносит.
ГИБДД устанавливает все обстоятельства и причины аварии.
Видео: Piter.TV
Фото: Автопартнер Иваново | ДТП ДПС ПДД