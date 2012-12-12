Под Иваново у "Газели" оторвало кабину после столкновения с автобусом

В сети появилось фото с места страшной аварии.

Накануне вечером, 1 ноября, на трассе Тейково - Иваново столкнулись пассажирский автобус "ПАЗ" и грузовая "Газель".

Авария произошла примерно в половине восьмого вечера возле поворота на деревню Пелгусово. По словам очевидцев от удара у "Газели" оторвало кабину. Автобус также получил серьезные механические повреждения. В этой аварии пострадали оба водителя. Местные жители сообщают, что в этом месте из-за снега плохое дорожное покрытие и автомобили заносит.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства и причины аварии.

Видео: Piter.TV

Фото: Автопартнер Иваново | ДТП ДПС ПДД