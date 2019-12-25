Под Ермилово спасатели ищут молодого петербуржца

Пока найдены только оставленные сумка с документами, ключи от машины и мобильный телефоном.

Как сообщили Piter.tv 14 июня в правоохранительных органах, на берегу Финского залива в Выборгском районе Ленобласти пропал 27-летний житель Петербурга. Накануне утром у поселка Ермилово он ушел из своей палатки и не вернулся. Позже на берегу были найдены сумочка с документами, ключи от машины и мобильный телефон.

Молодого человека ищут спасатели МЧС. Он был одет в черные спортивные штаны и коричневую толстовку в ромбах. Рост – 175 сантиметров, темно-русые волосы, светло-серые глаза, имеется татуировка в виде браслета с узорами на левой руке.

Фото: Piter.tv, ВКонтакте / Поисковый отряд "Лиза Алерт" Питер