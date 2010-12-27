Под Челябинском военный спас ребенка из горящей машины

Машина, в которой был спасенный 11-летний мальчик, загорелась после ДТП. Остальные очевидцы аварии бездействовали, не пытались потушить огонь или спасти людей.

Военный - танкист спас 11-летнего мальчика из загоревшейся машины.

Жуткая лобовая авария произошла в Челябинской области утром 27 октября. 29-летний водитель "Лады Калины" выехал на встречку, где допустил столкновение с "Форд Фокусом", где ехала семья с двумя детьми. После столкновения иномарку выбросило в кювет, где она перевернулась и загорелась.

Мимо проезжал 23-летний командир второго танкового взвода 90-й танковой дивизии в Чебаркуле Осман Мамутов. Мужчина вез в аэропорт жену, но не смог проехать равнодушно мимо. Осман остановился и побежал к "Ладе", которая стояла на дороге. Парень пощупал пульс у водителя и убедился, что мужчина уже умер. Вдруг Осман услышал крики о помощи из горящего "Форда". Мамутов подбежал к машине, открыл заднюю дверь, отстегнул мальчика, распутал его ноги и вытащил из машины. Передав спасенного мальчика супруге, танкист побежал за огнетушителем, но, к сожалению, пламя распространялось очень быстро, и спасти больше никого не удалось.

Осман Матутов свои действия не считает геройскими. В то же время он и его жена отметили, что мужчины, оказавшиеся на месте аварии раньше их, стояли, смотрели и бездействовали. По их мнению, вероятно можно было спасти семью мальчика. В "Форде" погибли 39-летний мужчина, его жена и их младший сын.

Мальчик сейчас находится в больнице. Его состояние стабильно тяжелое, его жизни ничего не угрожает.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области, ВКонтакте,