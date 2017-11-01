Под Челябинском школьник ранил себя в голову самопалом

Страшное происшествие произошло в поселке Новосинеглазово Челябинской области.
Самодельное огнестрельное оружие разорвалось в руках 14-летнего школьника в тот момент, когда подросток хотел выстрелить из него. Запчасть от самопального оружия отлетела в голову подростку. В результате подросток с черепно-мозговой травмой оказался в больнице.
По данному факту полиция проводит проверку. Для начала им предстоит выяснить, как у ребенка в руках оказалось огнестрельное оружие. Изготовил ли он его самостоятельно или нашел.
Видео : Piter.TV