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Под Челябинском два человека погибли в лобовом ДТП двух мусоровозов
Сегодня, 14:25
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MShaffter

Под Челябинском два человека погибли в лобовом ДТП двух мусоровозов

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Еще один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Сегодня утром, 21 октября, в Сосновском районе Челябинской области два человека погибли в результате лобового ДТП.

Сообщается, что ДТП произошло на выезде с полигона ТБО. Лоб в лоб столкнулись два мусоровоза. После мощного удара оба грузовика съехали в кювет. В кабинах двух мусоровозов на момент аварии были 3 человека, они были заблокированы в искореженных машинах.

Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших. Два человека погибли на месте ДТП, еще один человек с тяжелыми травмами в бессознательном состоянии госпитализирован в больницу. 

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства смертельного ДТП. По предварительным данным, водители грузовиков не справились с управлением транспортных средств в условиях гололеда.

Фото: ВК, Регион-74 | Челябинск

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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