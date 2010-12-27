Под Челябинском два человека погибли в лобовом ДТП двух мусоровозов

Еще один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Сегодня утром, 21 октября, в Сосновском районе Челябинской области два человека погибли в результате лобового ДТП.

Сообщается, что ДТП произошло на выезде с полигона ТБО. Лоб в лоб столкнулись два мусоровоза. После мощного удара оба грузовика съехали в кювет. В кабинах двух мусоровозов на момент аварии были 3 человека, они были заблокированы в искореженных машинах.

Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших. Два человека погибли на месте ДТП, еще один человек с тяжелыми травмами в бессознательном состоянии госпитализирован в больницу.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства смертельного ДТП. По предварительным данным, водители грузовиков не справились с управлением транспортных средств в условиях гололеда.

Фото: ВК, Регион-74 | Челябинск