Под Челябинском 20-летний отчим избил 3-летнюю девочку и сломал ей бедро

Появились подробности вопиющего происшествия в Курчатовском районе Челябинской области.

24 января в больницу Курчатовского района Челябинской области поступила 3-летняя девочка с переломом бедренной кости и множественными ушибами.

Из больницы сообщили в полицию. 20-летнего мужчину задержали по подозрению в избиении дочери своей сожительницы. Возбуждено уголовное дело по статье " Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего". Максимальный срок за подобные преступления 10 лет лишения свободы.

В ходе следствия удалось выяснить, что мужчина находился дома с дочерью своей сожительницы, пока та была на работе. К ребенку мужчина испытывал неприязнь. 24 января мужчина избил маленькую девочку, а затем обратился в больницу. У ребенка диагностировали множественные ушибы и перелом бедренной кости.

Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения. СУ СК РФ по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается и взято на контроль руководителем следственного управления.

Видео: Piter.TV