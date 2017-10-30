Под Брянском мотоциклист снес на полном ходу велосипедистку

В сети появилось видео момента жуткого ДТП в поселке Белая Березка Трубчевского района под Брянском.

Видеокадры жуткого ДТП, которое произошло 25 октября, в поселке Белая Березка Брянской области появилось в интернете.

На опубликованных кадрах видно как по пустынной улице женщина на велосипеде пересекает проезжую часть, вне зоны пешеходного перехода, не слезая с велосипеда и не смотря по сторонам. В это время на большой скорости в сторону велосипедистки движется мотоциклист. Мотоциклист, пытается избежать столкновения: он уходит на встречную полосу и роняет мотоцикл перед велосипедом. Но столкновения избежать не удалось. Все-таки мотоцикл снес женщину. Упал с велосипеда еще один мужчина, который находился рядом с местом столкновения.

Все участники ДТП отделались незначительными травмами. В социальных сетях пишут, что и женщина и мотоциклист грубо нарушили правила ДТП, из-за чего и пострадали.

Видео: ВК, Ирина Лимонова