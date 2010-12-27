Под Большим Обуховским мостом ищут утопленника

По предварительной информации, пропавший под вантовым мостом мог быть заядлым игроком.

Как сообщило АН "Оперативное прикрытие" 1 июня, накануне от охранника Большого Обуховского моста поступило сообщение о падении некоего предмета с переправы. Это зафиксировали камеры наблюдения.

На самом мосту нашли рюкзак, куртку, телефон и паспорт на имя 53-летнего жителя деревни Лупполово, расположенной во Всеволожском районе. В рюкзаке нашлась записка, в которой мужчина просит его "не вылавливать", чтобы его "поела корюшка".

Его жена рассказала правоохранительным органам, что накануне она получила СМС-сообщение о том, чтобы она больше "никогда не играла на деньги и не брала в долг". Супруга добавила, что 30-го мая он уехал на работу и отзвонился со стройки на следующий день.

Фото: Piter.TV