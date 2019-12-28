Под Анапой мужчина застрелил отца и сына из-за громкой музыки

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

В Краснодарском крае пойдет под суд 54-летний мужчина, который убил соседей из-за музыки.

Кровавя соседская драма разыгралась в феврале 2019 года в селе Супсех Анапского района Краснодарского края. 54-летний сосед сделал замечание соседям, 60-летнему мужчине и его 30-летнему сыну, из-за громкой музыки, которая ему мешала. В ответ отец, сын и их знакомый, вооружившись молотком, подошли к двору соседа предъявлять претензии по поводу замечания. Тогда мужчина вооружился охотничьим ружьем и выстрелил в ходе конфликта пожилому соседу в голову. Затем произвел выстрел в живот его сыну. От полученных ранений оба скончались на месте.

Вину свою обвиняемый не признал. Он заявил, что это была вынужденная самооборона. Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчину ждет срок от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

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Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Видео: ВК, Типичная Анапа