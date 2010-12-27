Почтовое отделение на Бухарестской улице оцепили из-за посылки с миной

В настоящее время опасный груз проходит проверку.

Вечером в четверг, 15 августа, пользователи соцсетей рассказали о том, что отделение "Почты России" на Бухарестской улице в Петербурге оказалось оцеплено. По данным портала 78.ru выяснилось, что в службу доставки курьер принес посылку с противотанковой миной.

Курьер прибыл в отделение из Пулково, где у него не приняли посылку, отправленную с Белградской улицы. На почте выяснилось, что этим грузом был снаряд.

По факту происшествия проводится проверка. На месте работают специалисты.

Ранее Piter.TV сообщал, как макет глубинной бомбы нашли в пункте металлолома на Октябрьской набережной.

Фото: vk.com/spb_today