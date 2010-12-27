Макет глубинной бомбы нашли в пункте металлолома на Октябрьской набережной

Она не представляет опасности, но ее вывезли для утилизации.

Во вторник, 30 июля, работники одного из пунктов по приему металлолома сообщили о подозрительном предмете, напоминающем боевой снаряд. Им оказался макет реактивной глубинной бомбы. Об этом рассказала пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Пункт по приему металлолома находится на Октябрьской набережной. На его территории обнаружили предмет длинной почти 1,5 метра. Работники предприятия обратились в правоохранительные органы, так как он мог представлять опасность.

Сотрудники дежурной группы инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии обследовали находку. Они установили, что это массогабаритный макет 212-миллиметровой реактивной глубинной бомбы РГБ-60 весом 119 килограммов. Предмет предназначен только для учебных целей и не представляет опасности для окружающих. Макет боеприпаса вывезли для утилизации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ГИБДД опубликовала карту со всеми камерами на дорогах.

Фото: 78.rosgvard.ru