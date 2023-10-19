Почти все автобусы в Петербурге оборудовали кондиционерами

В транспортном комитете сообщили, что почти весь автопарк города оснащен климатическим оборудованием, но в часы пик его мощности может не хватать для комфортной температуры.

Подавляющее большинство автобусов в Санкт-Петербурге оснащены системами кондиционирования воздуха. Об этом 18 июля 2025 года сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту. При этом в ведомстве отметили, что в часы наибольшей пассажирской нагрузки салон транспортного средства может охлаждаться недостаточно быстро.

Согласно официальным данным, климатическим оборудованием укомплектованы все машины коммерческих перевозчиков и 70% автобусов государственного предприятия "Пассажиравтотранс". Специалисты пояснили, что эффективная работа кондиционеров возможна только при закрытых форточках и люках.

Действующие нормативы транспортного обслуживания устанавливают, что при средней уличной температуре выше +20°С воздух в салоне не должен прогреваться свыше +25°С. Соблюдение этих требований является обязательным условием для всех перевозчиков в рамках государственных контрактов.

Ранее сообщалось, что автобус снес столб на Большевиков,

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