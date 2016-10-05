Почти в два раза увеличили выплаты петербургским спортсменам

В Смольном заявили, что выплаты "фактически заменят заработную плату" спортсменам.

Стало известно, что за победы на российский соревнованиях петербургским спортсменам будут платить в два раза больше. Об этом 26 декабря рассказали в пресс-службе Смольного.

За первые, вторые и третьи места на чемпионатах России и Всероссийской Спартакиаде будут выплачивать 57 тысяч рублей в месяц. Ранее им платили 29 тысяч рублей. За первое место на первенствах России среди юниоров и юниорок спортсмены получат 38 846 рублей ежемесячно. Ранее выплата составляла 19 422 рубля.

Изменения также внесут в Социальный кодекс Петербурга, они коснутся атлетов, занявших высокие места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира Европы, чемпионатах России и спартакиадах молодежи и учащихся. В Смольном заявили, что выплаты "фактически заменят заработную плату" спортсменам.

В 2023 году деньги получат 1595 петербургских атлетов. В Правительстве Петербурга убеждены, что выплаты помогут удержать спортсменов в Петербурге и не допустить перехода в другие регионы страны или за рубеж.

Фото: Piter.tv

