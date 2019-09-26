Почти у 50% петербуржцев остались плохие впечатления от летнего отпуска

Выяснилось, что женщины чаще уезжают в отпуск, чем мужчины.

Стало известно, что у 49% жителей Петербурга отпуск прошел плохо. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

По данным исследования, 25% горожан не смогли взять "каникулы" в желаемые даты. Так, отдохнуть в то время, когда хотелось, за минувший год смогли двое из трёх петербуржцев. Многим пришлось уступать сотрудницам с маленькими детьми. Хорошие впечатления от отпуска остались у 26% горожан.

Выяснилось, что женщины чаще уезжают в отпуск, чем мужчины. В основе случаев им разрешают брать длительные выходные тогда, когда они желают.

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