Почти треть петербуржцев хранит часть сбережений в долларах и евро

Кроме того, у жителей Росси интерес вызывает и юань – его откладывают 26%.

Около 30-37% петербуржцев откладывают деньги в валюте. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на опрос страхового дома "ВСК".

54% россиян используют доллары и евро в качестве инструмента накоплений и инвестиций. Среди мужчин тенденция наблюдается чаще, чем среди женщин, – 61 и 46% соответственно.

Кроме того, у жителей Росси интерес вызывает и юань – его хранят 26%.

По мнению более 41% россиян, юань является эффективным инструментом для вложений, так как экономика Китая будет расти, а вслед за ней укрепится и сама валюта. Авторы опроса

Ранее мы рассказывали о том, что банковские вклады петербуржцев составили более 3 трлн рублей.

Фото: Piter.TV