Почти треть петербуржцев хранит часть сбережений в долларах и евро

Около 30-37% петербуржцев откладывают деньги в валюте. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на опрос страхового дома "ВСК".
54% россиян используют доллары и евро в качестве инструмента накоплений и инвестиций. Среди мужчин тенденция наблюдается чаще, чем среди женщин, – 61 и 46% соответственно.
Кроме того, у жителей Росси интерес вызывает и юань – его хранят 26%.
По мнению более 41% россиян, юань является эффективным инструментом для вложений, так как экономика Китая будет расти, а вслед за ней укрепится и сама валюта.
Авторы опроса
Ранее мы рассказывали о том, что банковские вклады петербуржцев составили более 3 трлн рублей.
Фото: Piter.TV
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