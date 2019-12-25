Финансист дал совет, в какой валюте хранить деньги в ближайшие месяцы

Доллар по отношению к евро подорожал с 1,19 до 1,13.

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал агентству "Прайм", в октябре ФРС США объявила о скором сворачивании программы выкупа активов. Этот процесс был ускорен на прошлой неделе и доллар стал укрепляться к наиболее сильным мировым валютам.

По его словам, доллар подорожал по отношению к евро с 1,19 до 1,13. Произошло это на фоне энергетического кризиса и слабости европейской валюты. По этой причине финансист считает, что деньги, не планирующиеся к тратам в долгосрочной перспективе, хранить лучше в долларах или евро.

Достаточно хороши для инвестиций на долгий срок швейцарский франк и иена, есть перспективы роста также и у норвежской кроны, но это валюта — уже условного "второго эшелона. Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"

Ранее экономист дала прогноз по курсу доллара до конца года. Он ожидается в районе 73 рублей.

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