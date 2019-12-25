Экономист дала прогноз по курсу доллара до конца года

Он отметил, что продажа экспортерами валютной выручки на внутреннем рынке оказывает поддержку рублю.

Заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова рассказала агентству "Прайм" о том, что к концу года курс доллара ожидается в районе 73 рубля. Курс евро при этом ожидается около отметки 83 рубля.

По словам экономиста, продажа экспортерами валютной выручки на внутреннем рынке оказывает поддержку рублю, рост ключевой ставки ЦБ также поддерживает валюту.

Комарова подчеркнула, что сейчас доллар слабеет из-за резкого роста индекса цен производителей (PPI) в США. Евро в свою очередь ухудшает позиции из-за того, что в еврозоне замедлилась экономическая активность.

Ранее мы писали, что в Минсельхозе спрогнозировали рост цен на муку и хлеб в феврале.

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