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В Минсельхозе спрогнозировали рост цен на муку и хлеб в феврале
Сегодня, 8:19
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В Минсельхозе спрогнозировали рост цен на муку и хлеб в феврале

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Ожидается и подорожание подсолнечного масла.

В феврале в России ожидается рост цен на пшеничную муку, хлеб и подсолнечной масло. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на доклад Минсельхоза, который направили в правительство.

Отмечается, что в феврале 2022 года мука станет дороже на 2,9%. По этой причине хлеб может подорожать в магазинах на 2,1%. Так, средняя стоимость буханки хлеба составит 43 рубля, говорится в докладе.

В ведомстве отметили, что вырастут на 2,2% цены на подсолнечное масло.

Ранее мы писали, что для индексации пенсий в 2022 году понадобится дополнительно 150-200 млрд рублей. 

Фото: pixabay 

Теги: рост цен на муку и хлеб, рост цен на подсолнечное масло
Категории: Лента новостей, Новости России,

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