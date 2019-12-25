В Минсельхозе спрогнозировали рост цен на муку и хлеб в феврале

Ожидается и подорожание подсолнечного масла.

В феврале в России ожидается рост цен на пшеничную муку, хлеб и подсолнечной масло. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на доклад Минсельхоза, который направили в правительство.

Отмечается, что в феврале 2022 года мука станет дороже на 2,9%. По этой причине хлеб может подорожать в магазинах на 2,1%. Так, средняя стоимость буханки хлеба составит 43 рубля, говорится в докладе.

В ведомстве отметили, что вырастут на 2,2% цены на подсолнечное масло.

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