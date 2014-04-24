Инвестор назвал лучшее время для покупки долларов и евро

Россиянам советую оценивать риторику американского Федрезерва.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников рассказал агентству "Прайм", когда россиянам лучше всего покупать доллары и евро.

Эксперт подчеркнул, что для этого необходимо оценивать риторику американского Федрезерва. Доллар может окрепнуть в случае, если к концу года ФРС приступит к обсуждению планов сворачивания поддержки экономики.

Есть основания и для сезонного укрепления российской валюты в четвертом квартале. Все дело в подорожании нефти и увеличении притока экспортной выручки. В таком случае доллар можно будет купить по 70-71 рублей. Евро можно будет приобрести за 87 рублей.

При этом Андрей Верников не ожидает, что рубль сильно укрепится, так как в конце 2021 года приток рублей ликвидности в экономику вырастет.

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