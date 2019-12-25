Аналитик советует россиянам вложиться в валюту

Он считает, что это поможет сохранить сбережения.

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман рассказал NEWS.ru, что для долгосрочных инвестиций россиянам стоит вложиться в валюту. Он считает, что это поможет сохранить сбережения, а также их приумножить.

Россиянам предлагают свое внимание обратить на курсы валют. По мнению аналитика, в настоящий момент доллар и евро находятся на слабой позиции по отношению к рублю. И в случае роста курса это поможет приумножить сбережения.

Эксперт предполагает, что в дальнейшем может произойти ослабление рубля.

Доллар снова вырастет до 74-75 рублей, а евро до 89-90 рублей, — сказал Александр Розман.

Аналитик считает, что рубль может сохранить позиции благодаря позитивной риторике в ходе встречи Путина и Байдена.

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