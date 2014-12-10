Финансист назвал причины для покупки доллара

Цены на нефть сейчас стабильно выше 70 долларов за баррель.

Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин в беседе с "Прайм" рассказал, что покупка иностранной валюты сейчас может выступать в качестве страховки от рисков. По мнению эксперта, сейчас нет надобности полностью "убегать в валюту", потому что не наблюдается очевидных причин для девальвационного импульса рубля.

Курс доллар–рубль совсем недавно был около 75–77, а на этой неделе опускался ниже 72. Однако это движение фундаментально оправданно и не говорит о перекупленности рубля, – сказал он.

Карпунин подчеркнул, что не было сенсаций и прорывов после переговоров Путина и Байдена в Женеве. Однако диалог является сигналом, что страны готовы улучшать дипломатические отношения.

Из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт. После саммита каких-то сдвигов в худшую сторону мы не видим. В это же время цены на нефть находятся стабильно выше 70 долларов, поддерживая национальную валюту, – обращает внимание Карпунин.

Ранее мы писали, что после переговоров Путина и Байдена рубль укрепил свои позиции.

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