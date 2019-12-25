Петербуржец выплатил почти полмиллиона рублей по долгам за электричество

Мужчина упорно не оплачивал электроэнергию долгие годы.

Судебные приставы Петербурга добились погашения задолженности за электроэнергию от жителя Московского района города. Как рассказали в пресс-службе УФССП, мужчина задолжал почти полмиллиона рублей энергосбытовой компании.

Известно, что 51-летний петербуржец в течение нескольких лет упорно не платил за электроэнергию. Компания обратилась в суд за принудительным взысканием задолженности, мужчину предупредили о последствиях уклонения от оплаты, но тот не спешил расставаться с деньгами. Долг в 458 тысяч рублей быстро погасился лишь после того, как автомобили петербуржца арестовали.

Отмечается, что за 9 месяцев текущего года судебные приставы взыскали в пользу предприятий ТЭК свыше 363 млн рублей.

Ранее мы рассказывали, что прокуратура разбирается с "двойными" квитанциями петербуржцев из Выборгского района.

Фото: Piter.TV