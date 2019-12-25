Специалисты 41 раз выезжали, чтобы сделать замеры на содержание паров ртути в воздухе после разбитых термометров.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в Петербурге за неделю утилизировали почти килограмм ртути. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

По данным ведомства, службы выезжали на вызовы о разбитых градусниках 41 раз в восемь разных районов Петербурга. В итоге на утилизацию вывезли 0,8 килограмма ртути. Также службы нашли на улицах города 31 бесхозную люминесцентную лампу, которые ликвидировали.

Также службы устранили нефтяные пятна на реке Славянке. Общая сумма выписанных штрафов за неделю составила 675,5 тысячи рублей.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Петербурге будет сильный ветер и осадки.