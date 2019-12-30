Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 30 января, стало известно, что в Колпино полицейские задержали 56-летнего петербуржца с килограммом опасного психостимулятора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел у автозаправки на Карпатской улице. Полицейские решили в обычном порядке проверить документы у мужчины. Во время досмотра у него был обнаружен пакет опасного психостимулятора. Экспертиза показала, что это метамфетамин.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Пушкине разыскали водителя, сбившего мужчину на "зебре".

Фото:pixabay