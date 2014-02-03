Александр Ситов рассказал об условиях открытия петербургских фуд-кортов

По словам Ситова, с предложением о вакцинации сотрудников к нему обратились сами представители бизнеса.

Представители бизнеса заверили Смольный, что к моменту открытия фут-кортов и фут-плейсов весь персонал полностью привьют от коронавируса первым компонентом. Об этом сказал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

После закрытия фуд-кортов и "островков" власти вместе с бизнесом начали прорабатывать технические и управленческие возможности открытия объектов. Например, введение одноразовой посуды, ограничение количества посетителей, распределение потоков входа и выхода. Точки будут открываться постепенно.

Напомним, накануне губернатор подписал соглашение, согласно которому ряд контактных сфер экономики смогут работать только при условии вакцинации 80% сотрудников ИП. Фуд-корты согласились открыть при условии вакцинации сотрудников.

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