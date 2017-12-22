Почти две трети введенных офисов в Петербурге достались структурам "Газпрома"

Газпром раскупил Петербург.

По итогам трех кварталов 2025 года в Санкт-Петербурге введено 104 тыс. кв. м офисной недвижимости, из которых 68% заняли структуры "Газпрома". Об этом сообщили аналитики NF GROUP.

Оставшиеся 18% площадей арендовали другие компании, еще 14% новых офисов остаются свободными. Уровень вакантности в сегменте класса А достиг 3,9%, в классе В — 4%.

По данным исследования, почти половина свободных помещений предлагается по ставке ниже 2 тыс. руб. за кв. м в месяц, 38% — в диапазоне 2–3 тыс. руб., и только 18% — дороже 3 тыс. руб. Средняя арендная ставка в офисах класса А выросла до 3,1 тыс. руб. против 2,4 тыс. руб. годом ранее, а в классе В — до 1,9 тыс. руб. с 1,7 тыс. руб. в 2024 году.

Директор департамента офисной недвижимости NF GROUP в Петербурге Регина Волошенко отметила, что пик роста ставок уже пройден и в дальнейшем подорожание аренды не превысит 10% в год.

В структуре рынка 39% площадей составляют реконструированные объекты, а 61% — новое строительство.

Ранее в Лахта Центре открыли 200-метровую инсталляцию о культурном пути Петербурга.

Фото: Piter.TV