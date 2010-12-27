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В Приозерском районе почти четыре часа горел дом, пока его не потушили пожарные
Сегодня, 21:48
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arteliseev

В Приозерском районе почти четыре часа горел дом, пока его не потушили пожарные

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Причины возгорания выясняются. Информации о возможных пострадавших нет.

В субботу, 9 ноября, в Призоерском районе Ленниградской области загоерля деревенский дом. Пожарные ликвидировали пламя почти 4 часа. Об этом сообщил ГУ МЧС России по Ленобласти.

В деревне Кривко загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на диспетчерский пульт в 15:53.  На место тут же выехала бригада в количестве восьми пожарных и двух единиц спецтехники. По прибытии они обнаружили что огонь в доме объял площадь 100 квадратных метров. Пожарные смогли ликвидировать пламя в 19:40, потратив на это почти 4 часа.  

Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания выясняются отделом надзорной деятельности и профилактической работы Приозерского района. 

Ранее мы сообщали, что в Приморском районе Петербурга сгорели два катера.

Фото: pixabay.com

Теги: ленобласть, пожар, приозерский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Куда сходить в Петербурге,

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