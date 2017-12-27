Почти 90% убийств в Петербурге в 2017 были раскрыты

Число убийств в Петербурге упало до минимума за 40 лет

Раскрываемость убийств в Петербурге в 2017 году составила 89,7%, об этом сообщил ГСУ СК России по Петербургу

Согласно информации, следователи расследовали более 3 тысяч преступлений, из которых 40% тяжкие и особо тяжкие. А в суд было направлено 2 230 уголовных дел.

Так, в Петербурге раскрыли 92,9% случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и 93,1% изнасилований.

Кроме того, были раскрыты и 105 преступлений «прошлых лет».

По сравнению с 2016 годом, в Петербурге наблюдается существенное снижение зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. В 2017 году зарегистрировали 198 убийств (на 14 меньше), 81 причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (на 25 меньше) и 51 изнасилование (на 18 меньше).

Выступая на коллегии петербургского управления СКР в конце 2016 года, начальник глава ведомства Александр Клаус сообщил, что в 2015 году в Петербурге было совершено 203 убийства, отмечая при этом, что столь низкий показатель в последний раз был фиксирован в 1980 году.

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