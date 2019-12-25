С петербуржцев взыскали 90 млн рублей за "пьяное" вождение

С начала года были наказаны 2602 петербуржца.

С начала 2022 года с петербургских водителей, которые находились пьяными за рулём, взыскали штрафы на сумму 90 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Петербургу.

С начала года 2602 петербуржца были наказаны штрафами за "пьяное" вождение или отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За аналогичный период 2021 года было возбуждено 3495 исполнительных производств и взыскано более 100 миллионов рублей.

Чаще всего должниками по оплате данных штрафов становятся жители Калининского, Колпинского и Фрунзенского районов.

Также с начала года из Петербурга выдворили более 1900 нелегальных мигрантов.

Фото: pxhere.com