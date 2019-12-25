Почти 80% сотрудников отелей Петербурга вакцинировались от коронавируса

По окончании иммунизации персонала, отель может получить специальный статус "вакцинирован".

Средний показатель иммунизации работников крупнейших петербургских отелей составляет не менее 80%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров.

Среди отелей, в которых более 80% вакцинированных – гостиницы "Москва", Hilton Saint-Petersburg Expoforum, "Park Inn Radisson Пулковская", "Гранд Отель Европа" и Corinthia.

По окончании иммунизации персонала, отель может получить специальный статус "вакцинирован".

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Фото: pexels