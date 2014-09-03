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Почти 70% петербуржцев довольны условиями  для занятия спортом
Сегодня, 11:41
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Rybka123

Почти 70% петербуржцев довольны условиями  для занятия спортом

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В Санкт-Петербурге число граждан больше трети населения систематически занимается спортом. Об этом на Заседании Правительства города сообщила председатель Комитета по физической культуре и спорту Наталья Антюх.

По данным органа, за три года число петербуржцев, увлекающихся физической активностью выросло на 20% и составляет 2,1 миллиона человек. Во многом на это повлияло городская политика в рамках которой в городе на Неве было увеличено количество спортивных сооружении (7697 единиц – прим. ред.), организовано свыше 11,5 тысяч мероприятий, в которых приняло участие 850 тысяч граждан, а также выделены субсидии из городского бюджета. Для реализации государственной программы из бюджета города было выделено 14,5 миллионов рублей.

В ЗакСе также отметили, что число петербуржцев довольных городскими условиями для занятия спортом в данный момент составляет 68, 8%.

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Фото: Piter.TV

Теги: законодательно собрание, наталья антюх
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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