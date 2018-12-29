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Комитет по физической культуре и спорту возглавила олимпийская чемпионка Наталья Антюх
Сегодня, 15:30
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lesjasap

Комитет по физической культуре и спорту возглавила олимпийская чемпионка Наталья Антюх

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Четвертым руководителем Комитета Смольного стала легкоатлетка Наталья Антюх.

Комитетом по физической культуре и спорту будет управлять спортсменка Наталья Антюх. Петербурженка является олимпийской чемпионкой по легкой атлетике, а также неоднократной чемпионкой мира и Европы.

Напомним, что Наталья выиграла медаль Олимпиады, проводимой в Лондоне в 2012 году в дистанции на 400 метров с преодолением барьеров. С 2016 года спортсменка работает заместителем директора по методической работе в Центре олимпийской подготовки.

Напомним, что комитет по молодежной политике возглавила Юлия Аблец.

Фото: Pixabay.com

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Теги: комитет по физической культуре и спорту, легкая атлетика, наталья антюх, новое руководство, олимпийская чемпионка, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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