Почти 6 тысяч коек для больных COVID-19 развернули в Петербурге

Городская система здравоохранения перешла фактически на мобилизационный режим работы.

В среду, 13 мая, стало известно, что в Петербурге для зараженных COVID-19 развернули почти 6 тысяч больничных коек. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник заявил, что коечный фонд Петербурга на сегодняшний день составляет 5925 специализированных коек. Они развернуты в 15 городских клиниках и двух федеральных больницах. Уточняется, что городская система здравоохранения работает в мобилизационном режиме работы.

Беглов также отметил, что для пациентов в "Ленэкспо", которые пребывают там с легкой формой заболевания развернут госпиталь на 1000 мест.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончался первый полицейский.

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