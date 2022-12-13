Почти 6 млн цветов высадят этой весной в Петербурге

Работы по благоустройству начнутся в апреле.

Этой весной в Петербурге высадят около 6 млн цветов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на комитет по благоустройству.

В Северной столице планируют высадить 111 сортов многолетних растений. Выбор пал на астильбы, астры, эхинацеи, пионы, колокольчики, хризантемы и флоксы.

Работы по благоустройству начнутся в апреле. В конце второго месяца весны высадят 500 тыс. виол, затем 250 тыс. тюльпанов и 40 тыс. нарциссов, мускари и крокусов.

Проектом займутся ландшафтные дизайнеры. Им предстоит обустроить территорию, площадь которой более 102 тыс. "квадратов".

Ранее на Piter.tv: в 2023 году около "Фрунзенской" появится новое общественное пространство.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству