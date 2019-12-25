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Злоумышленник сообщил о заминировании станций петербургского метро
Сегодня, 9:50
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Злоумышленник сообщил о заминировании станций петербургского метро

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Эвакуацию решили не проводить.

В воскресенье, 27 сентября, неизвестный сообщил о заминировании вагонов метро. Он отправил электронное письмо в адрес петербургского метрополитена. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Речь шла о подвижном составе на красной, зеленой и оранжевой ветках метро. Сотрудники органов внутренних дел осмотрели 75 станций. Эвакуации не проводилось.

Взрывчатых веществ и взрывных устрой не обнаружили. Материалы направили в следственные органы по Петербургу и области. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что движение поездов на станции "Обводный канал" остановилось из-за мужчины на путях. 

Фото: Piter.TV

Теги: заминирование, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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