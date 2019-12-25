Злоумышленник сообщил о заминировании станций петербургского метро

Эвакуацию решили не проводить.

В воскресенье, 27 сентября, неизвестный сообщил о заминировании вагонов метро. Он отправил электронное письмо в адрес петербургского метрополитена. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Речь шла о подвижном составе на красной, зеленой и оранжевой ветках метро. Сотрудники органов внутренних дел осмотрели 75 станций. Эвакуации не проводилось.

Взрывчатых веществ и взрывных устрой не обнаружили. Материалы направили в следственные органы по Петербургу и области.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что движение поездов на станции "Обводный канал" остановилось из-за мужчины на путях.

Фото: Piter.TV