Почти 60% петербуржцев регулярно занимаются спортом

сравнении с 2020 годом количество спортивных сооружений в городе увеличилось на 1522 объекта и достигло 9570 единиц.

Петербург уделяет внимание развитию дворового спорта и занятиям на внутридворовых площадках. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подчеркнул, что пять лет назад в городе было введено жесткое правило строить детские сады и школы с бассейнами для проведения занятий плаванием и спортивными залами. В тот же период начали оборудовать соляные комнаты в детских садах для малышей. С 2021 года в Петербурге проводятся лиги дворового спорта на кубок губернатора по футболу, баскетболу, волейболу и хоккею. Кроме того, проект "Зарядка с соседями" предлагает утренние занятия на более чем 40 спортплощадках города для всех желающих.

Более 2,95 млн человек систематически занимаются физической культурой и спортом в Петербурге, что составляет почти 60% общей численности жителей. В сравнении с 2020 годом количество спортивных сооружений в городе увеличилось на 1522 объекта и достигло 9570 единиц. Обеспеченность спортивными сооружениями выросла с 58,9% до 65,8%. Число бассейнов увеличилось с 356 до 421.

В течение последних четырёх лет вводилось в эксплуатацию восемь капитальных спортивных объектов, включая четыре крытых катка, центр баскетбола во Фрунзенском районе, центр адаптивных видов спорта в Приморском районе и "СКА Арена" на проспекте Гагарина.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге тестируют современные технологии переработки отходов.

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