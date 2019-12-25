Почти 600 случаев коронавируса выявили в Сосновом Бору

В тяжелом состоянии находятся 2 человека.

По данным на вечер понедельника, 6 июля, количество зараженных коронавирусом в Сосновом Бору достигло 594 человек. За последние сутки прибавилось 6 случаев заражения. Об этом сообщает издание "Маяк".

Кроме того, на данный момент известно о выздоровлении 343 граждан. В стационарах находится 31 пациент, всего с болезнью борются 250 человек. В тяжелом состоянии находятся 2 человека, 1 из которых подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти обнаружено 52 новых случая заражения коронавирусом в 39 населенных пунктах.

Фото: Piter.TV