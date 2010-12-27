Почти 5 тысяч жителей отдаленных сел Ленобласти получили медпомощь в 2018 году

Было совершено 1,5 тысячи выездов.

За январь-июнь 2018 года медицинскую помощь смогли получить 4 900 жителей отдаленных сел Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Мобильные амбулатории выезжали к пациентам уже 1,5 тысячи раз, хотя за весь 2017 год было совершено всего 2,5 тысячи выездов. В составе выездных бригад находятся не только терапевты, но и узкоспециализированные специалисты - хирурги, педиатры, гериатры. Также к селянам приезжают врачи из Ленинградского областного онкодиспансера. Эндоскопическая бригада помогает выявлять онкологию на раннем этапе развития.

В системе здравоохранения Ленобласти обеспечение доступности медицинской помощи - приоритетная задача. Для этого сейчас используются 18 передвижных амбулаторий и 3 передвижных мобильных комплексов. Для доставки пациентов в ближайшие больницы есть 20 автобусов, которые работают по графику.

Ранее в Гатчине оборудовали перинатальный центр.

Фото: pixabay.com