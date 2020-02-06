В Подмосковье на пожаре погибли 500 свиней

Спасти удалось только 20 поросят.

Сегодня утром, 6 февраля, во время крупного пожара на свиноферме погибло почти все поголовье свиней.

Пожар произошел в деревне Настасьино Можайского района Московской области. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. На пожаре погибло практически все поголовье свиней. Удалось спасти только 20 поросят из 500.

На ликвидации пожара работали 39 человек и 12 единиц спецтехники. Причины пожара устанавливаются.

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Видео: МЧС РФ