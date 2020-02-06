Видео: В Москве неизвестные подожгли Никулинский суд

В сети опубликовано видео с места происшествия от очевидцев.

Сегодня ранним утром, 6 февраля, неизвестные закидали коктейлями Молотова Никулинский суд.

Телеграм-канал Mash сообщает, что утром неизвестные подожгли Никулинский суд в столице. От огня пострадало помещение, куда поступают уголовные дела. Охрана сработала быстро, они вызвали МЧС и потушили пожар. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

Телеграм-канал 112 сообщает, что от огня пострадали некоторые документы и потолочное покрытие. Преступников ищут.

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Видео: Mash