Почти 40% петербуржцев рассчитывают на повышение до конца года

Больше всего молодых респондентов в возрасте 18-24 лет (48%) и 25-34 лет (40%) уверены в скором повышении на рабочем месте или оценивают эту вероятность как среднюю.

Согласно исследованию Авито Работы, 39% жителей Петербурга надеются получить повышение по службе в ближайший год. 11% из них уверены в этом.

Больше всего молодых респондентов в возрасте 18-24 лет (48%) и 25-34 лет (40%) уверены в скором повышении на рабочем месте или оценивают эту вероятность как среднюю. Также чаще уверены в повышении в течение ближайшего года люди с высоким уровнем дохода.

Среди петербуржцев, которые рассчитывают на повышение в скором времени, больше всего работают в фитнесе и салонах красоты (58%), маркетинге, рекламе и PR (54%), а также в банковской и инвестиционной сферах (46%), IT и телекоме (44%), онлайн-торговле (44%), юриспруденции (42%), строительстве и недвижимости (40%).

9% опрошенных разговаривают о повышении с начальством раз в квартал или чаще, 13% — как минимум раз в полгода. 13% петербуржцев обсуждают тему карьерного роста с руководителями не менее раза в год и еще столько же — реже, чем раз за год.

В исследовании приняли участие более 7 тыс. работающих петербуржцев.