Почти 3 тысячи петербуржцев отправились на военную службу в ходе весеннего призыва

Отсрочку получили 12 тысяч человек.

Военный комиссариат Санкт-Петербурга завершил весенний призыв на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В соединения и воинские части Вооружённых сил Российской Федерации и других силовых структур направлено более 2,7 тыс. жителей Петербурга. Среди них более 600 человек имеют высшее образование, это на 2% больше, чем в прошлом году. Традиционно таких молодых лдей отправляют в части спец.назначения, морской пехоты, десантно-штурмовые и разведывательные подразделения. Впервые на службу были отправлены призванные воспитанники Санкт-Петербургского отделения "Юнармии". Также в связи с продолжением обучения, по семейным обстоятельства и по состоянию здоровья отсрочку получили 12 тысяч человек.

В рамках акции "Позвони маме" призывники и их родители получили сим-карты с льготными тарифами для общения. Новацией городского военкомата и музея Военно-медицинской академии им. Кирова стала организация на сборном пункте работы мобильной выставки и цикла лекций, посвящённых здоровому образу жизни и охране здоровья.

Фото: пресс-служба Западного военного округа