Для создания и поддержания участка требуется много усилий и средств. Однако все больше людей предпочитают просто отдыхать, вместо того чтобы трудиться на земле, выращивая свою еду.

В летнее время выходные 2,5 млн петербуржцев проводят за городом на своих дачах: об особенностях этого вида отдыха spb.aif.ru рассказал начальник управления развития садоводства и огородничества Петербурга Андрей Лях.

Идея создания "садов" принадлежит Петру I, а Екатерина II придала этому движению государственный характер. В 1857 году в Петербурге было создано Императорское Российское общество садоводства, которым более 20 лет руководил Сергей Сперанский. Под его руководством появилось множество питомников, прошли 80 цветочных выставок, а также стали популярны "праздники древонасаждения". Это стимулировало развитие садоводческих обществ в других регионах страны. В 1970-х годах в Ленинграде были созданы первые коллективные садоводства в СССР, и по сей день город является лидером по различным социальным программам для садоводов.

Для создания и поддержания участка требуется много усилий и средств. Однако все больше людей предпочитают просто отдыхать, вместо того чтобы трудиться на земле, выращивая свою еду. Но многие все же хотят работать на даче и сохраняют традиции выращивания более 550 тыс. тонн качественных продуктов ежегодно. Фестиваль "Две сотки" находит популярность в Кронштадте, где создают чудеса на маленьких участках земли. Кроме того, жители города наслаждаются чистым воздухом, свежими продуктами, и дети проводят время на природе, понимая, где растут фрукты и овощи. Это также помогает решить проблему жилья, так как более 220 тысяч семей петербуржцев постоянно живут на своей даче.

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