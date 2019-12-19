Почти 3 миллиона петербуржцев хотят привиться от гриппа

Особое внимание уделят беременным женщинам и пациентам из групп риска.

В среду, 29 июля, стало известно, что в Петербурге усилят иммунизацию петербуржцев в период осеннего подъема заболеваемости гриппом.

По планам прививку должны получить 2 800 000 человек, в том числе 488 тысяч детей. Отмечается, что за счет бюджета закупят более 117 тысяч вакцин против гриппа. Передвижные прививочные пункты установят у станций метро и возле ТЦ. Губернатор отметил, что из-за пандемии план диспансеризации пришлось скорректировать: в текущем году диспансеризацию решили не проводить для людей старше 65 лет и тех, кто имеет серьезные хронические заболевания.

Ранее мы писали, что в Петербурге увеличат число коек, зарезервированных под больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV